ووفقا لفوكس سبورتس، قال النجم السويدي مازحا إن فلورنتينو بيريز هو من كان يتنافس مع النجم الأرجنتيني ميسي على الكرة الذهبية وليس غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إشارة إلى "تلاعب" رئيس ريال مدريد بالتصويت.

وحقق نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، جائزة الكرة الذهبية هذا العام، بعد هيمنة لرونالدو وميسي استمرت 10 أعوام.

وقال إبراهيموفيتش: "الآن اكتشفنا أن بيريز هو من كان ينافس ميسي (على الكرة الذهبية)"، وفقا لموقع فوكس سبورتس.

وكثرت الأنباء مؤخرا عن تأثير بيريز على الجائزة، التي ذهبت للاعب من فريقه ريال مدريد، ولم تمنح لرونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس، ولا حتى للاعب الفرنسي أنطوان غريزمان الذي فاز بكأس العالم وبلقب يوروبا ليغ والسوبر الأوروبي.