نجم ريال مدريد، الذي توقع كثيرون حصوله على الجائزة، راح يتحدث وسط الحاضرين في موقع الاحتقال، بطريقة عاطفية عن ما يشعر به، والأهم عما ينتظره ويريده خلال السنوات المقبلة، وما يشغل بال عشاق كرة القدم حول العالم.

مودريتش قال إنه قاوم دموعه في ليلة استثنائية، مؤكدا أنه يشعر بالعجز عن اختيار الكلمات المناسبة لوصف مشاعره بعد التتويج بالجائزة.

وانتهز النجم المخضرم، 33 عاما، الفرصة ليبدد شائعات راجت بشأنه خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة راحت تقربه من رحيل وشيك عن معسكر الفريق الملكي.

وقال مودريتش: "يتبقىى لدي عامان، وربما عام آخر"، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا".

ثم أضاف: "منحنى ريال مدريد الكثير، وأريد أن اعتزل معه.. عائلتي تستمع هنا وأريد أيضا الاستمتاع بهذا الفريق العملاق".

وأكد النجم الكرواتي الذي تلقى التهاني من الجميع أن يريد حصد المزيد من الألقاب مع ريال مدريد، مشيرا بالتحديد إلى اللقب الأقرب المتاح، وهو كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي خلال ديسمبر الحالي.

يشار إلى أن تقارير وشائعات عدة قد أشارت إلى قرب انتقال مودريتش من مدريد وربطته بأندية منها إنتر ميلانو الإيطالي.