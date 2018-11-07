وقال عبد الغني الذي يتغنى دوما بهدفه في مرمى المنتخب الهولندي في مونديال 1990، إن هدفي صلاح في مرمى روسيا (ضربة جزاء) والسعودية لم تكون مؤثره لمنتخب مصر، مثل هدفه في مرمى "الطواحين الهولندية".

واشتهر عبد الغني (58 عاما) بممازحاته المستمرة منذ 3 عقود تقريبا عن الإنجاز الذي سجله باسم مصر حين أحرز هدفا في مرمى هولندا من ضربة جزاء في كأس العالم 1990 في المباراة التي انتهت بالتعادل.

ولم تسجل مصر أي هدف في كأس العالم بعد ذلك حتى عام 2018 حين فعلها صلاح.

وأضاف نجم الأهلي السابق في حوار تلفزيوني: "أهداف صلاح لم تمنح منتخب مصر أي نقطة في كأس العالم، هدفي حقق للمنتخب نقطة، كنت متراهن مع صلاح أنه يسجل 3 أهداف في كأس العالم على هدية "ساعة"، ولكنه لم يحضرها".