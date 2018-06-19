وأحرز صلاح هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 72 من ضربة جزاء في مرمى روسيا وحول النتيجة إلى 3-1 لصالح الروس وبها انتهت المباراة.

واشتهر عبد الغني (58 عاما) بممازحاته المستمرة منذ 3 عقود تقريبا عن الإنجاز الذي سجله باسم مصر حين أحرز هدفا في مرمى هولندا من ضربة جزاء في كأس العالم 1990، ولم يتكرر الأمر بعد ذلك إلا في عام 2018.

وترقب كثير من المصريين مونديال روسيا ومشاركة مصر فيه لأول مرة بعد غياب 28 سنة، من أجل رؤية هدف آخر في كأس العالم غير الهدف الذي سجله مجدي عبد الغني.

وتأهل المنتخب المصري إلى المونديال العالمي في مناسبتين الأولى كانت عام 1934 والثانية عام 1990 واستضافت إيطاليا البطولتين.