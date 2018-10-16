وسجل المهاجم العراقي مهند علي هدف "أسود الرافدين" الوحيد في الدقيقة 71، مستغلا خطأ في التمرير بين مدافعي المنتخب السعودي، الذين فشلوا بإخراج الكرة من منطقتهم.

وعادل المنتخب السعودي النتيجة في الوقت "القاتل" عن طريق تسديدة قوية للاعب عبد العزيز البيشي، في الدقيقة 94، وبصناعة من عبدالرحمن غريب.

وقدم الفريقان مستوى جيدا خلال زمن اللقاء، وأظهرا ندية كبيرة حتى بدت المواجهة كأنها في بطولة رسمية.

وانتهت بهذا اللقاء رحلة الفريقين في البطولة الودية التي نظمتها السعودية، والتي ضمت كذلك منتخبا الأرجنتين والبرازيل، اللذان حققا الفوز على العراق والسعودية قبل أيام.

وسيلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني في نهائي "سوبر كلاسيكو" مساء الثلاثاء، في لقاء قمة مرتقب سيقام بمدينة جدة.