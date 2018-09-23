وفي تصريحات تهدف فيما يبدو إلى إبعاد شبهات الخلافات بين الاثنين، امتدح بيريز رونالدو، الذي لا تزال أصداء رحيله تدوي في أروقة النادي الملكي رغم مرور أكثر من شهرين على انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

والأحد قال رئيس "البلانكو" خلال اجتماع مع الأعضاء، إن تأثير رونالدو على النادي "لن يُنسى أبدا"، معتبرا أنه "خليفة لأسطورة النادي ألفريدو دي ستيفانو".

وأوضح بيريز: "كريستيانو أحد الشخصيات الفارقة حيث إنه الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ النادي. أسطورته ستُحكى من جيل إلى جيل. إنه مثال لكل من يرتدي هذا القميص. شكرا كريستيانو".

ومنذ رحيل رونالدو (33 عاما)، سرت شائعات بأن "خلافا" دب بين اللاعب وإدارة النادي، فيما صرح بيريز السبت أن أفضل لاعب في العالم ترك النادي "لأسباب شخصية".

كما امتدح بيريز زيدان، الذي استقال من منصبه الصيف الماضي بعدما قاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

واستطرج: "زيدان أحد علاماتنا البارزة على مر التاريخ. دخل التاريخ كواحد من أفضل المدربين في ريال مدريد. إنه واحد من أساطير النادي".

وأضاف: "زيدان، إلى جانب كريستيانو، يعرفان أن ريال مدريد سيظل بيتهما"، في تلميح إلى أن الاثنين بإمكانهما العودة إلى الفريق.

تصريحات من نوع آخر

يشار إلى أن تصريحات بيريز المحتفية برونالدو تحديدا، تأتي بعد ساعات من تعليقات "من نوع آخر"، صدرت عنه مؤخرا، اعتبر خلالها أن رونالدو رحل عن سانتياغو برنابيو "لأسباب شخصية".

ووفقا لصحيفة صحيفة "OK Diario" فقد عبر بيريز عن "سعادته" ببيع رونالدو بـ 100 مليون دولار، إذ قال إنه لم يحصل على عرض أفضل من ذلك من أي فريق للظفر بخدمات البرتغالي.

ويعتقد على نطاق واسع أن سبب الخلاف "السابق" بين رونالدو وبيريز كان "مادّيا" بالأساس.