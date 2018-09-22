وأمضى "الدون" تسعة أعوام في ريال مدريد، وساهم بشكل كبير في حصول الفريق الملكي على لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات منها 3 متتالية تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تنحى عن قيادة الفريق قبل رونالدو.

وانتقل النجم البرتغالي، إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية بصفقة قياسية للنادي بلغت 100 مليون دولار.

لم نحصل على سعر أفضل

وقبل ما سيكشف عنه بيريز في المؤتمر الصحفي، تحدث رئيس النادي مع صحيفة "OK Diario" عن رحيل رونالدو، وقال إنه من طلب ترك النادي لأسباب شخصية.

وعبر بيريز عن "سعادته" ببيع رونالدو بـ 100 مليون دولار، إذ قال إنه لم يحصل على عرض أفضل من ذلك من أي فريق للظفر بخدمات البرتغالي البالغ من العمر 33 عاما، في تصريح "مهين" بحق أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وثاني أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد بعد ألفريدو دي ستيفانو باعتراف بيريز نفسه.

ويعتقد على نطاق واسع أن سبب الخلاف بين رونالدو وبيريز "مادّي"، وينتظر المتابعون ما سيتحدث عنه رئ النادي الملكي في مؤتمره الصحفي يوم الأحد.