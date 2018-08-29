وسيظهر اللاعبون، لأول مرة بهذه القمصان، في المباراة الافتتاحية لبطولة الخليج لكرة القدم، التي ستجمع ما بين ناديي الجزيرة وشباب الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وتعد الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص حدثا عالميا فريدا لا تنحصر أهميته في مجالات التنافس الرياضي، بل يساهم كذلك في ترسيخ قيم العزيمة والتكامل والوحدة والاعتزاز بالنفس وإيصال هذه الرسائل الإيجابية إلى الملايين، الذين سيتابعون فعاليات الأولمبياد في دولة الإمارات والمنطقة وعلى نطاق العالم.

ويجسد هذا التعاون بين شركة مبادلة للاستثمار واللجنة المحلية المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 وشركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، التزام هؤلاء الشركاء بنشر هذه الرسائل من خلال المحافل الرياضية.

وتعتبر أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفوز بتنظيم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، الذي يعتبر أهم حدث رياضي إنساني في العالم.