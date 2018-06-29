وكتب حاكم المنطقة القريبة من الحدود الأوكرانية، في تغريدة على موقع "تويتر" أن "ألمانيا لعبت بشكل مخز في كأس العالم 2018 لأنها على هذه الأرض أطلقت العنان لحربين عالميتين، وقامت أرواح عشرات الملايين من الضحايا بالانتقام وسوف تنتقم منها."

وخرجت ألمانيا، من الدور الأول لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1938، بعدما خسرت مباراتين أمام المكسيك وكوريا الجنوبية وفازت بشق الأنفس على السويد.

وودع بطل نسخة 2014 بعد هزيمته الثانية في المجموعة السادسة التي تذيلها، لتصبح ألمانيا حامل اللقب السادس الذي يفشل في عبور الدور الأول من النسخة التالية.