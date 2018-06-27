وودع بطل نسخة 2014 بعد هزيمته الثانية في المجموعة السادسة التي تذيلها، لتصبح ألمانيا حامل اللقب السادس الذي يفشل في عبور الدور الأول من النسخة التالية.

وأصبحت هذه "اللعنة" علامة في مونديالات الأعوام الأخيرة، حيث ودع حامل اللقب المونديال التالي في 4 من آخر 5 بطولات.

وهنا لائحة بحاملي اللقب الذين واجهوا "لعنة" الخروج من الدور الأول في المونديال التالي لتحقيقهم المجد العالمي:

إيطاليا حققت لقب مونديال 1938 ثم خرجت من الدور الأول في مونديال 1950.

البرازيل حققت لقب مونديال 1962 ثم خرجت من الدور الأول في مونديال 1966.

فرنسا حققت لقب مونديال 1998 ثم خرجت من الدور الأول في مونديال 2002.

إيطاليا حققت لقب مونديال 2006 ثم خرجت من الدور الأول في مونديال 2010.

إسبانيا حققت لقب مونديال 2010 ثم خرجت من الدور الأول في مونديال 2014.

وأخيرا ألمانيا حققت لقب مونديال 2014 ثم خرجت من الدور الأول في مونديال 2018.