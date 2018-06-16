وقال النادي الإنجليزي في خبر عبر موقعه على الإنترنت، إن النجم المصري محمد صلاح "بات جاهزا" للمشاركة مع منتخب مصر ضد روسيا، في ثاني جولات دور المجموعات لكأس العالم.

وغاب صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، عن مواجهة أوروغواي التي انتهت بخسارة مصر بهدف نظيف، رغم جاهزيته على حد قول المدير الفني للفراعنة هيكتور كوبر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللاعب كان جاهزاً لمواجهة أوروغواي، ولكن قرر المدرب عدم المخاطرة به.

وقال كوبر عقب مباراة أوروغواي: "محمد صلاح مهم للغاية بالنسبة لنا، ولكننا نمتلك أيضاً فريقاً جيداً. هدفنا كان تجنب المخاطرة به أمام أوروغواي، وأعتقد أنه سيكون لائقاً لخوض المباراة المقبلة".

ويعول المصريون على صلاح بشكل كبير، في مواجهتي روسيا ثم السعودية، لتجاوز الخسارة في المباراة الأولى، وإحياء أمل المنتخب في التأهل إلى الدور الثاني.

وتلعب في الجولة الثانية مصر مع روسيا في سان بطرسبورغ في 19 يونيو وأوروغواي مع السعودية في 20 يونيو في روستوف أون دون.

وتتصدر روسيا المجموعة الأولى تليها الأوروغواي ولكل منهما 3 نقاط ثم مصر ثالثا والسعودية رابعا بدون نقاط لكل منهما.