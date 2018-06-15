وارتقى خيمنيز أعلى من المدافعين ليحول برأسه كرة من ركلة حرة في شباك محمد الشناوي حارس مصر، الذي أنقذ قبلها فرصتين خطيرتين ليحرم إدينسون كافاني ولويس سواريز من التسجيل.

ووضعت أوروغواي أول 3 نقاط في رصيدها بالمجموعة الأولى لتتساوى مع روسيا صاحبة الضيافة، التي فازت على السعودية 5-صفر في المباراة الافتتاحية، الخميس.

وقدم منتخب مصر عرضا جيدا رغم غياب نجمه محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، الذي رفض مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر المخاطرة به، وتألق الحارس محمد الشناوي في إبعاد محاولات لويس سواريز وإدينسون كافاني.

وبقي صلاح على مقاعد البدلاء في المباراة، وحظي بتصفيق حار من المشجعين كلما ظهرت صورته على الشاشة العملاقة في الملعب.

وتميز منتخب مصر في الشوط الأول بتنظيم وانضباط كبيرين، فعجز مدافعو ولاعبو وسط أوروغواي عن إيصال الكرات للنجمين كافاني وسواريز، الذي أهدر أخطر فرص الشوط، بتسديدة أرضية يمينية قريبة إثر ركنية هزت الشباك الجانبي الأيمن لمرمى محمد الشناوي (24).

وفي الثاني خرج لاعب وسط مصر طارق حامد مصابا (50)، ودانت السيطرة لأوروغواي، التي أهدر لها سواريز منفردا أمام الشناوي (73)، وكافني الذي ارتدت ركلته الحرة القوية من القائم (88).

وتلعب في الجولة الثانية مصر مع روسيا في سان بطرسبورغ في 19 يونيو وأوروغواي مع السعودية في 20 يونيو في روستوف أون دون.