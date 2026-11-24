وقال غوته، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن خطورة الهجوم يفترض أن تجعل منه دافعا لإنهاء انقسام تجاوز عقدا، وطال المؤسسات التنفيذية والتشريعية والاقتصادية والمالية، وصولا إلى الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

قيادة واحدة لمواجهة الأخطار

يشدد غوته على ضرورة وجود دولة موحدة وقوات مسلحة بقيادة واحدة، معتبرا أن استمرار الانقسام يهدد الأمن والوحدة وسلامة الأراضي.

ووصف دعوة البرلمان إلى التقارب مع الطرف المقابل في الغرب بأنها "غاية في الأهمية"، لكنه أوضح أنه لم يطلع على تفاصيل المبادرة.

ويرى أن المواقف المتقاربة تعكس إدراكا لخطورة الحادث، وأن استثمارها يتطلب إرادة تتجاوز إصدار البيانات.

كما أشاد بموقف وكيل وزارة الدفاع الزوبي الداعي إلى توحيد المؤسسة العسكرية، باعتبار ذلك مدخلا لإغلاق الثغرات أمام التدخلات الخارجية.

الأمن يعمل والقرار منقسم

يعتبر غوته أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تؤدي دورها، لكن غياب القرار السياسي الموحد يضعف قدرتها على معالجة المخاطر. فالمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة، تحتاج، بحسب تقديره، إلى وحدة القرار والقيادة معا.

ويؤكد أن تقريب المواقف ممكن "إذا خلصت النوايا"، وانتقد حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، قائلا إنهما تشكلا بمساعدة دولية لتوحيد المؤسسات، لكنهما لم يحققا هذا الهدف.

ويرى أن الاكتفاء بالتنديد بعد كل حادثة لا يتناسب مع حجم التحديات، خصوصا في ظل تصاعد الحروب والتنافس الدولي.

رفض توسيع الحرب إلى ليبيا

يستبعد غوته انتقال الحرب الروسية الأوكرانية إلى ليبيا، مؤكدا أن البلاد ليست طرفا فيها ولا مصلحة لها في الانخراط بصراع خارجي.

ويضع وجود الخبراء والقطع الروسية في بنغازي ضمن اتفاقيات تعاون عسكري وأمني، تشمل التسليح والتدريب، وتعود جذورها إلى عقود سابقة.

وبشأن مصدر الهجوم، يستبعد انطلاق المسيرات والزوارق من الأراضي الليبية أو مشاركة طرف ليبي في الإعداد له. وهذه قراءة يقدمها رغم إشارته إلى تقارير عن وجود أوكراني في غرب البلاد، وإلى روايات متباينة بشأن نقطة الانطلاق، دون حسمها.

ويدعو حكومة الوحدة إلى التعامل مع الملف بمسؤولية وطنية، بعيدا عن التجاذبات والمزايدات.

الوجود الأجنبي وعقدة التنفيذ

يرى غوته أن تعدد القوى الأجنبية المرتبطة بأطراف محلية يمس السيادة، مستحضرا اتفاق "5+5" الذي رعته الأمم المتحدة في أكتوبر 2020، وما تضمنه بشأن إخراج القوات الأجنبية.

وينتقد محدودية المساعدة الدولية في تنفيذ هذا المسار، رغم مؤتمري برلين، داعيا الأمم المتحدة إلى دور أوضح في الملفين العسكري والأمني، ودعم التخلص من الجماعات المسلحة والوجود الأجنبي.

ويشدد على أن "ليبيا وحدها لن تستطيع"، بما يجعل الدعم الدولي، إلى جانب توحيد المؤسسات، ضرورة لتنفيذ الالتزامات السابقة.

من التنديد إلى التحرك القانوني

يعتبر غوته أن إقرار الرئيس الأوكراني بمسؤولية بلاده يقلص الحاجة إلى التحقيق لتحديد المنفذ، لكنه يبقي أهميته في كشف أي جهات داعمة.

ودعا حكومة الوحدة، بوصفها الحكومة التي تتمتع بالشرعية الدولية وفق تعبيره، إلى بحث التحرك أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من المواطنين والأجانب.

كما رجح وجود شريك خارجي لأوكرانيا، دون تقديم دليل يحسم هذا الاحتمال. ويربط جدوى أي تحرك بانتقال الأطراف الليبية من تقارب المواقف إلى قرار موحد يحمي السيادة ويمنع تكرار الهجمات.