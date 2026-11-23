ودعت البعثة، في بيان لها، إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف للوقوف على الحقائق ومحاسبة المسؤولين، معلنة استعدادها لتقديم المساعدة إلى السلطات الليبية في هذا التحقيق.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن نشر أي معلومات لم يتم التحقق منها أو تسييس الحادثة أثناء سير التحقيق.

وحذرت من أي أعمال أو خطابات تصعيدية من شأنها تأجيج التوترات داخل ليبيا أو جر البلاد إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع، مؤكدة أن البلاد لا تحتمل ولا ينبغي لها أن تصبح ساحة للصراعات الخارجية.

ورأت البعثة أن هذه الهجمات تعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتسريع الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية الليبية، وتعزيز قدرتها على صون سيادة البلاد وأمنها الوطني.

وأكد البيان أن بعثة الأمم المتحدة، ستواصل متابعة هذه التطورات الخطيرة عن كثب، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى التصرف بمسؤولية للحفاظ على استقرار البلاد والبناء على المكاسب التي تحققت بمشقة في العملية السياسية وصولا إلى تسوية دائمة.