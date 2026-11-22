القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي، أوضحت في بيان لها تلاه الناطق باسمها، أنها تتابع عن كثب تطورات الموقف الميداني، مؤكدة أن الحفاظ على أمن وسيادة ليبيا مسؤولية لا تهاون فيها.

وفي سياق متصل، طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في الهجمات التي استهدفت مدينة بنغازي.

كما دعا حماد إلى التحقيق في شبهة استخدام مواقع عسكرية في غرب ليبيا لإطلاق طائرات مسيرة، إلى جانب المطالبة بالتحقق من وجود عناصر أو منشآت عسكرية أوكرانية داخل الأراضي الليبية.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام ليبية عن وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبد السلام الزوبي، إدانته للاستهدافات التي طالت قاعدة بنغازي البحرية.

وقال الزوبي إن هذه الاستهدافات تكشف خطورة أن تبقى السيادة الليبية رهينة الانقسام والمصالح الضيقة.

وشدد وكيل وزارة الدفاع على أن موقفهم ثابت، وأن جهودهم ستظل منصبة على توحيد الجيش وبناء قدراته، وتأسيس قوات محترفة تملك الجاهزية لحماية الأرض والمياه والأجواء الليبية.

وأضاف الزوبي: "لن نقبل أن تصبح مثل هذه الحوادث واقعا يعتاده الليبيون، ومسؤوليتنا أن نمنع تكرارها".