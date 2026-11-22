وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي أن تحقيقاتها الأولية ترجح تعرض سفينة روسية لهجوم بمسيّرات، أثناء توقفها في قاعدة بنغازي البحرية للتزود بالوقود والمؤن خلال رحلة عودتها إلى روسيا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر طبية تسجيل إصابات دون وفيات، فيما أدانت السلطات في شرق ليبيا الهجوم المحتمل، وأعلنت فتح تحقيق بالتنسيق مع موسكو لتحديد الجهة المسؤولة.

ولم تعلن روسيا أو أوكرانيا موقفا رسميا من الحادث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

"ميركوري".. أضرار جسيمة

حدد المحلل البحري إتش آي ساتون، في تقرير نشره موقع "نافال نيوز" المتخصص، السفينة المتضررة بصورة أولية بأنها الكورفيت الروسي "ميركوري"، من فئة "ستيريغوششي"، ورجح تعرضها لتدمير شبه كامل، استنادا إلى صور ومعلومات عن الحريق.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عسكريين ليبيين أن 6 مسيّرات بحرية شاركت في الهجوم، اعترضت الدفاعات أربعا منها، بينما أصابت اثنتان السفينة الروسية. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه الحصيلة.

وكانت السفينة، التي دخلت الخدمة عام 2023، تؤدي مهام مرافقة لسفن روسية مرتبطة بالنقل العسكري، وفق تقارير متخصصة.

كيف غيّرت الزوارق الحرب البحرية؟

منذ عام 2022، طورت أوكرانيا زوارق سطحية مسيّرة استخدمتها في مهاجمة السفن والقواعد الروسية، قبل أن تتحول تدريجيا إلى منصات قادرة على حمل أنواع مختلفة من الأسلحة.

وشهد البحر الأسود سلسلة عمليات بارزة، بدأت باستهداف جسر القرم في يوليو 2023، ثم إغراق زورقي إنزال روسيين قرب تشيرنومورسكيه في نوفمبر من العام نفسه.

وفي فبراير 2024، أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إغراق سفينة الصواريخ "إيفانوفيتس"، ثم سفينة الإنزال الكبيرة "قيصر كونيكوف"، قبل إغراق سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" في مارس.

وفي تطور لاحق، أعلنت كييف إسقاط مروحية روسية من طراز "مي-8" في ديسمبر 2024، ثم مقاتلتين من طراز "سو-30" في مايو 2025، باستخدام صواريخ أطلقت من زوارق مسيّرة.

وأبرزت العمليات نوعين من الزوارق الأوكرانية:

" ماغورا ": تشغلها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، ويبلغ مدى نسختها "في 5" نحو 800 كيلومتر، مع حمولة تقارب 320 كيلوغراما. أما النسخة "في 7"، فطورت لحمل صواريخ جو-جو .

تشغلها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، ويبلغ مدى نسختها "في 5" نحو 800 كيلومتر، مع حمولة تقارب 320 كيلوغراما. أما النسخة "في 7"، فطورت لحمل صواريخ جو-جو " سي بيبي ": يشغلها جهاز الأمن الأوكراني، وأعلنت كييف تطوير نسخ منها يتجاوز مداها 1500 كيلومتر، وتصل حمولتها إلى طنين، مع إمكانية تجهيزها بأسلحة متعددة .

الأسطول الروسي يتراجع شرقا

أدت الهجمات الأوكرانية، إلى جانب الضربات الصاروخية، إلى نقل جزء كبير من السفن الروسية من قاعدة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى ميناء نوفوروسيسك على الساحل الروسي.

وفي دراسة نشرها المعهد الملكي للخدمات المتحدة في أبريل 2025، قدر الباحثان سيدهارث كوشال وإدوارد بلاك أن أسطول البحر الأسود فقد نحو ثلث قوته القتالية، وأن التهديدات الأوكرانية أجبرته على مغادرة أجزاء من قواعد تمركزه التقليدية.

كما اعتبر المحلل البحري إتش آي ساتون، في دراسة للمعهد نفسه، أن الزوارق غير المأهولة كانت عاملا رئيسيا في تقليص حرية تحرك السفن الروسية في البحر الأسود.

من البلطيق إلى المتوسط

جاء انفجار بنغازي بعد يوم واحد من تعرض سفينة الشحن الروسية "سبارتا 2"، المرتبطة بالنقل العسكري، لهجوم بمسيّرات في خليج فنلندا ببحر البلطيق، أدى إلى اندلاع حريق وإجلاء طاقمها.

ورجح متحدث باسم القوات المسلحة الفنلندية وقوف أوكرانيا وراء الهجوم، دون تأكيد رسمي للمسؤولية.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت أوكرانيا بهجمات على سفن روسية خارج البحر الأسود، بينها هجوم على ناقلة قبالة السواحل الليبية في مارس 2026.

وفي ما يتعلق بحادث بنغازي، تبقى هوية المنفذين وطريقة تنفيذ الهجوم رهن التحقيقات الجارية.

وتكتسب الواقعة أهمية خاصة في ضوء استخدام روسيا موانئ شرق ليبيا للتزود بالإمدادات ودعم تحركاتها البحرية المرتبطة بوجودها العسكري في أفريقيا، بينما أكدت السلطات الليبية رفضها تحويل موانئ البلاد إلى ساحة للصراعات الدولية.