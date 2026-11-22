وقال المصدران لوكالة "رويترز" إن القوات البحرية والجوية الليبية اعترضت أكثر من 12 مسيرة بحرية خلال ساعات المساء قبالة سواحل بنغازي. ولم تتضح بعد الأضرار التي لحقت بالسفينة التجارية أو ما إذا كانت هناك إصابات.

ولم تتحدد الجهة المسؤولة عن استهداف السفينة التجارية، كما لم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين هذه الواقعة والهجوم الذي استهدف السفينة الروسية فجرا.

هجوم بزوارق مفخخة

وكانت مصادر ليبية قد كشفت لسكاي نيوز عربية أن عدة زوارق بحرية مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة الروسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، مشيرة إلى أن القوات البحرية تصدت لأربعة منها وألحقت أضرارا بها.

وقالت المصادر إن السفينة، التي وصفتها بأنها فرقاطة، كانت تحمل ما بين 90 و100 عسكري، فيما لا تزال المعلومات بشأن وقوع قتلى وجرحى وأعدادهم غير محسومة.

وأضافت أن قطعا احتفظ بها الجيش تعود، بحسب تقديرها، إلى مسيرات بحرية أوكرانية الصنع من طراز "ماغورا"، مزودة بأجهزة اتصال بالإنترنت عبر منظومة "ستارلينك".

وقدرت المصادر مدى هذه المسيرات بما بين 800 و1500 كيلومتر، ورجحت انطلاقها من إحدى القواعد العسكرية التي قالت إن قوات أوكرانية تشغلها في غرب ليبيا.

وفي سياق الهجوم على السفينة الروسية، نقل مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد، في منشور على منصة "إكس"، عن مصدر مطلع، أن جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" نفذ الهجوم بعيد المدى.

ولم يحدد المنشور وسيلة التنفيذ أو نقطة الانطلاق، كما لم يتناول استهداف السفينة التجارية الذي أوردته المصادر العسكرية لاحقا.

تحقيق مشترك مع روسيا

من جانبها، رجحت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، تعرض السفينة الروسية لهجوم بمركبات مسيرة أثناء رسوها داخل قاعدة بنغازي البحرية، ووجهت بالتنسيق مع موسكو لإجراء تحقيق مشترك.

وقالت الحكومة إن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين.

وأكدت السيطرة على الحريق وتأمين الموقع وسلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية، من دون تحديد اسم السفينة أو طبيعتها العسكرية أو حجم الأضرار التي لحقت بها.

ووصفت الحكومة استهداف السفينة بأنه "اعتداء خطير على السيادة الوطنية"، مشددة على أن ليبيا ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية، وأنها لن تسمح بتحويل أراضيها وموانئها إلى ساحة للصراعات الدولية.