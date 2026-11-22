وفي أحدث التطورات، أفادت مصادر قريبة من قيادة الجيش الوطني الليبي لسكاي نيوز عربية بأن قوات تابعة للقيادة العامة تصدت لموجة جديدة من الزوارق البحرية المفخخة المسيرة عن بعد، مؤكدة إصابة عدد من السفن التجارية المدنية.

ولم تتضح هوية جميع السفن المتضررة أو حجم الأضرار، كما لم تتوفر معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.

سفينة ترفع علم مالطا

وقال مصدران عسكريان ليبيان لوكالة "رويترز" إن سفينة تجارية ترفع علم مالطا تعرضت للاستهداف بمسيرة بحرية قبالة بنغازي، وإن القوات البحرية والجوية اعترضت أكثر من 12 مسيرة بحرية خلال ساعات المساء.

وفي إفادة منفصلة، نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر عسكرية أن الهجوم الجديد شارك فيه 21 زورقا مسيرا، اعترضت القوات الليبية 17 منها، بينما تمكن أحدها من إصابة هدفه.

وأضافت أن عمليات التصدي لهجوم آخر كانت جارية وقت الإفادة.

ولم يتضح ما إذا كانت الأعداد الواردة في الإفادتين تتعلق بالموجة نفسها أو بمراحل مختلفة من الهجمات، ولا يمكن جمعها باعتبارها حصيلة إجمالية. كما لم تتحدد الجهة المسؤولة عن استهداف السفن التجارية، أو طبيعة الصلة بين هجمات المساء والهجوم على السفينة الروسية فجرا.

الهجوم الأول

وكانت مصادر ليبية قد كشفت لسكاي نيوز عربية أن عدة زوارق بحرية مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة الروسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، وأن القوات البحرية تصدت لأربعة منها وألحقت أضرارا بها.

وقالت المصادر إن السفينة، التي وصفتها بأنها فرقاطة، كانت تحمل ما بين 90 و100 عسكري، فيما بقيت المعلومات بشأن وقوع قتلى وجرحى وأعدادهم غير محسومة.

وأضافت أن قطعا احتفظ بها الجيش تعود، بحسب تقديرها، إلى زوارق أوكرانية الصنع من طراز "ماغورا"، مزودة بأجهزة اتصال بالإنترنت عبر منظومة "ستارلينك".

وقدرت المصادر مدى هذه المسيرات بما بين 800 و1500 كيلومتر، ورجحت انطلاقها من إحدى القواعد العسكرية التي قالت إن قوات أوكرانية تشغلها في غرب ليبيا. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من طراز الزوارق وتجهيزاتها أو نقطة انطلاقها.

وبشأن الهجوم على السفينة الروسية، نقل مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد عن مصدر مطلع أن جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" نفذ الهجوم بعيد المدى.

ولم يحدد المنشور وسيلة التنفيذ أو نقطة الانطلاق، ولم يتناول الهجمات اللاحقة على السفن التجارية. وبذلك، يظل إسناد العملية إلى الجهاز الأوكراني مقتصرا على الهجوم على السفينة الروسية، وفق المصدر الذي نقل عنه رافيد.

تحقيق بالتنسيق مع موسكو

من جانبها، قالت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، إن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع انفجار على متن سفينة روسية راسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، مرجحة تعرضها لهجوم بمركبات مسيرة.

وأوضحت أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين.

وأكدت الحكومة، في بيانها بشأن حادث الفجر، السيطرة على الحريق وتأمين الموقع وسلامة مرافق الميناء والقاعدة ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية. ولم يحدد البيان اسم السفينة أو طبيعتها العسكرية أو حجم الأضرار التي لحقت بها.

ووجهت الجهات الأمنية والعسكرية بفتح تحقيق شامل والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف ملابسات الهجوم ومصدره والجهة المسؤولة عنه.

وكانت هيئة السلامة الوطنية قد أعلنت في إفادتها الأولى إخماد حريق ناتج عن انفجار ذخيرة داخل القاعدة، ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن محيطها.

ووصفت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، استهداف السفينة الروسية بأنه "اعتداء خطير على السيادة الوطنية"، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية ومساءلة من يثبت تورطه في التخطيط أو التنفيذ أو الدعم.

وشددت على أن ليبيا ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية، وأنها لن تسمح بتحويل أراضيها وموانئها ومياهها الإقليمية إلى "ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية".