وقالت الحكومة، في بيان، إن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار على متن السفينة أثناء رسوها بالميناء، معتبرة استهدافها "اعتداء خطيرا على السيادة الوطنية"، وانتهاكا لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية.

وأوضحت أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها في بنغازي جاء للتزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين.

وأكدت السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، وسلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية.

وشددت الحكومة على أن ليبيا ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية أو أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن علاقاتها واتفاقياتها مع الدول الأخرى شأن سيادي لا يجوز اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها.

وقالت إنها "لن تسمح بتحويل الموانئ أو الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية".

وأكدت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة، ومساءلة كل من يثبت تورطه في التخطيط للاعتداء أو تنفيذه أو دعمه.

ووجهت الجهات الأمنية والعسكرية بفتح تحقيق شامل والتنسيق مع الجانب الروسي لكشف ملابسات الواقعة ومصدر الهجوم والجهة التي تقف وراءه.

وكانت هيئة السلامة الوطنية قد أعلنت في وقت سابق إخماد حريق ناتج عن انفجار ذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية.

وقال مسؤول الإعلام بالهيئة في بنغازي، توفيق الشامخ، إن الوضع أصبح تحت السيطرة، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن محيط القاعدة.