وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن طواقم السفينة تمكنت من إخماد الحريق.

أكدت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، فيما لم تتضح بعد حجم الأضرار المادية أو أي تأثيرات بيئية محتملة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الهيئة على موقعها، فقد جرى استهداف الناقلة أثناء مرورها بالجانب العماني من مسارات مضيق هرمز.

وأظهرت معطيات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن السفينة كانت تسير بمحاذاة جزيرة "أبو صير" في الجانب العماني من مضيق هرمز.

تأتي هذه الحادثة في أعقاب سلسلة من الاستهدافات المماثلة التي شهدها مضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية، ما يعكس تصاعد المخاطر على الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم. فقد أعلنت الهيئة البحرية البريطانية، الأربعاء، تعرض 3 ناقلات نفط ترفع علم ليبيريا لضربات بمقذوفات مجهولة أثناء عبورها المضيق يوم الثلاثاء.

وقبل ذلك بيومين، أي في 29 سبتمبر، أعلنت الهيئة أن ناقلة تعرضت لإصابة مباشرة بمقذوف مجهول مساء الاثنين، ما أدى إلى اندلاع حريق أخمد لاحقا، مشيرة إلى أن السفينة واصلت إبحارها دون وقوع إصابات بشرية.

كما شهد الشهر الجاري حوادث متفرقة أخرى، من بينها إصابة سفينة بمقذوف في 13 سبتمبر، وإصابة ناقلة أخرى في 16 سبتمبر، فضلا عن حادثة في 21 سبتمبر أسفرت عن إصابة 2 من أفراد الطاقم بجروح طفيفة.