وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إنه "تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز، وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، بما يعكس التزام جميع الأطراف بالمضي قدما في العملية التفاوضية بحسن نية، وبهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام".

وأكد الأنصاري أن "دولة قطر ستواصل، بصفتها إحدى الدول الوسيطة، العمل مع باكستان وكافة الأطراف المعنية، لتهيئة بيئة إيجابية تُمكّن المفاوضات من تحقيق أهدافها".

وجدد تأكيد قطر "دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي يعزز السلام المستدام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وتوازيا، أكدت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عقد جلسة ثلاثية بين الولايات المتحدة إيران وقطر، لبحث وقف إطلاق نار يشمل لبنان، وملف أموال طهران المجمدة.

ووفقا للبند الأول من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فإن إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، يعد أحد شروط الاتفاق. كما يأتي ذكر الأموال الإيرانية المجمدة في البند الـ11 من المذكرة.

وحسب "تسنيم"، يعتبر الوفد الإيراني أن هدف مشاركته في مفاوضات سويسرا هو متابعة 5 بنود من الاتفاق، من بينها هذان البندان.

ويسود الترقب لمسار التفاهم الأميركي الإيراني، بعد الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع، بينما لا تزال ملفات لبنان ومضيق هرمز والضمانات النووية تمثل اختبارات رئيسية لجدية الطرفين.