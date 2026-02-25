وقال التحالف، في بيان صدر اليوم عن لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية، إن الحرب في السودان تمثل "أكبر كارثة إنسانية في العالم"، معرباً عن أمله في أن يسهم تعيين المبعوث الجديد في دفع جهود السلام بصورة أكثر فاعلية.

وأكد "صمود" استعداده للتعامل بإيجابية مع المبعوث الأممي وفريقه من أجل دعم مساعي إحلال السلام، مشدداً على أهمية تنسيق المبادرات القائمة، وممارسة الضغط على أطراف النزاع للقبول بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لأغراض إنسانية، دون انحياز لأي طرف.

كما دعا البيان إلى إطلاق عملية سياسية "سودانية القيادة والملكية" تستجيب لتطلعات الشعب السوداني، كما عبّرت عنها ثورة ديسمبر، الهادفة إلى بناء دولة مدنية حديثة تقوم على قيم الحرية والسلام والعدالة، بعيداً عن هيمنة النظام السابق وأشكال عسكرة السلطة.