وأكد آمون أن "حكومة بورتسودان هي من ترفض الحلول السياسية".

وأضاف: "قبلنا بمبادرة الرباعية الدولية. ونحن مع أي مبادرة تفضي لتحقيق سلام مستدام".

وتابع قائلا: "نسعى لحوار جاد يفضي لسلام دائم وعادل. ولم نرفض يوما العودة إلى طاولة التفاوض".

وعن زيارة محمد حمدان دقلو رئيس المجلس الرئاسي لتحالف "تأسيس" وقائد قوات الدعم السريع، قال آمون إن "الزيارة إلى أوغندا بحثت سبل إحلال السلام في السودان".

وكان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قد أكد تمسك بلاده برؤيتها الداعية لحل سلمي في السودان، وذلك عقب استقباله في القصر الرئاسي بعنتيبي دقلو.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، قال موسيفيني: "أـطلعني محمد حمدان دقلو، على الوضع الراهن في السودان. وكما هو الحال دائما، أكدت على أن الحوار والحل السياسي السلمي هما المساران الوحيدان المستدامان لتحقيق الاستقرار في السودان والمنطقة".

وكشف بيان صادر عن تحالف "تأسيس" أن دقلو قدم شرحا مفصلا لموسفيني حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية التي يشهدها السودان والجهود المبذولة لوقف الحرب وتحقيق السلام في البلاد.

وتأتي زيارة دقلو لأوغندا، بعد ساعات من دعوة القمة الإفريقية التي انعقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا طرفي القتال للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023.

وعيّن الاتحاد الإفريقي موسيفيني رئيسا للجنة رفيعة المستوى تهدف إلى تيسير المفاوضات المباشرة بين دقلو، وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وعلى الرغم من تكثيف الجهود الدولية والإقليمية، إلا أن فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار لا تزال ضئيلة، حيث أكد البرهان مجددا الخميس رفضه الموافقة على هدنة إنسانية اقترحتها الرباعية الدولية والولايات المتحدة، حتى تنسحب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق العسكرية التي سيطرت عليها.

وطالب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، الجمعة، طرفي حرب السودان بـ"قبول الهدنة الإنسانية فورا ومن دون أي شروط مسبقة".

وأشار بولس في منشور على "إكس"، إلى الهدنة التي تدعمها آلية أنشأتها الأمم المتحدة "حتى تتمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين، وتتوفر مساحة للحوار".