وقال بولس: "مستقبل السودان يقرره المدنيون وواشنطن ملتزمة بالعمل لإنهاء النزاع في السودان".

ودعا إلى ضرورة وقف العمليات القتالية لفتح ممرات آمنة، مؤكدا أن أي هدنة إنسانية يجب أن تكون "ضمانة فعلية" لوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

وأضاف: "ينبغي أن تنبطق المساءلة على جميع مرتكبي الانتهاكات في السودان بغض النظر عن انتماءاتهم. ويجب أن نعي بالدور المزعزع للاستقرار الذي لعبته بعض الشبكات. تلك الجهات التي حاولت استغلال النزاع المرتبطة بالنظام السابق والحركات السياسية الإسلامية بما في ذلك شخصيات مرتبطة بتنظيم الإخوان".

وتابع بولس"هؤلاء عملوا خلف الكواليس لاستعادة السلطة داخل مؤسسات الدولة والبنى العسكرية. هذه الشبكات غذت الاستقطاب وأعاقت الإصلاح. وفي بعض الحالات، يسرت الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة مما أدى إلى استمرار القتال".

ودعا إلى التحضير لانتخابات نزيهة تجرى تحت إشراف دولي لضمان نزاهتها. مشددا على ضرورة اعتماد الشفافية كمعيار أساسي للتنافس السياسي في المرحلة القادمة.