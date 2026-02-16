ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن عملية الاستهداف جاءت ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، حيث خرج مسلحون من منشأة تحت الأرض بالقرب من مواقع القوات الإسرائيلية.

وكان المسلحون المستهدفون بحسب المتحدث "يعملون على استعادة قدرات التنظيمات المسلحة والدفع بعمليات هجومية".

وأضاف المتحدث أنه في إحدى الضربات، تمت تصفية أحد الذين تسللوا إلى قاعدة رعيم خلال أحداث السابع من أكتوبر.

كما أفادت التقارير بأنه "في ضربات سابقة، تمت تصفية آدم أبو حولي، الذي شغل منصب قائد قوات النخبة في المعسكرات الوسطى التابعة لحركة الجهاد".

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد القتلى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 601، فيما وصل عدد المصابين إلى 1607، إضافة إلى 726 حالة انتشال.

وارتفعت الحصيلة التراكمية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و61 1 قتيلا و171 ألفا و715 5 مصابا، بحسب بيانات الوزارة.

وتتهم جهات فلسطينية إسرائيل بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.