وقال ترامب في وقت سابق من يوم الخميس إن نتنياهو يجب أن يحصل على عفو من تهم الفساد التي يواجهها، مضيفا أن الرئيس الإسرائيلي يجب أن "يخجل من نفسه" لعدم منحه العفو.

وذكر ترامب خلال ‌فعالية في البيت الأبيض أن نتنياهو أبلى بلاء عظيما في زمن ‌الحرب، وإن ‌على الشعب الإسرائيلي أن يجعل هرتسوغ يخجل لعدم إصدار العفو عنه.

وأضاف: "من المخزي ألا يصدر عفوا عنه. كان عليه أن يصدره".

وتعليقا على تصريحات ترامب، قال مكتب هرتسوغ في بيان إن "العفو ‌عن ‌نتنياهو ‌قيد ‌المراجعة ⁠وهرتسوغ ⁠سينظر ‌في ⁠الطلب ⁠دون أي ⁠تأثير من ضغوط خارجية ‌أو داخلية".

والتقى ‌نتنياهو ترامب في واشنطن الأربعاء، ⁠في سابع لقاء بينهما منذ عودة ترامب للمنصب العام الماضي.

وهدف اللقاء لإجراء محادثات حول التوصل إلى اتفاق ⁠بشأن ‌برنامج إيران النووي وصواريخها الباليستية.

ونتنياهو هو أول رئيس ⁠وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب، علما أنه ينفي تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة منذ توجيه لائحة الاتهام له عام ⁠2019.

وطالب ترامب الرئيس الإسرائيلي علنا بالعفو عن نتنياهو عدة مرات، حيث قال في أواخر ديسمبر إن هرتسوغ أبلغه أن العفو في الطريق، لكن مكتب الأخير سارع لنفي ذلك.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، لكن ‌لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة.