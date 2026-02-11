وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني أكد، الأحد في اجتماع مجلس الوزراء، أن سكان غزة الذين يعبرون معبر رفح يحصلون على ختم على جوازات سفرهم من "دولة فلسطين"، وهو ختم يظهر كذلك على الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية.

جاء رد رئيس "الشاباك" تعليقا على أسئلة وزراء بشأن ترتيبات معبر رفح.

ووفقا لمصادر سياسية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد طلب نتنياهو مراجعة تغيير الختم ليصبح ختم "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال منتقدون إن إسرائيل "لن تقبل" استخدام رمز السلطة الفلسطينية، مشددين على أن السلطة "لن تكون شريكة في إدارة غزة"، حسب ما نقلت الصحيفة.

وكان معبر رفح البري، الذي يربط قطاع غزة بمصر، شهد إغلاقا شبه كامل منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر في السابع مايو 2024 خلال الحرب، ما أدى إلى توقف كامل لعمل المعبر.