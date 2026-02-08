ونقل موقع "واي نت" الإسرائيلي، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن كوهين قوله الأحد إن "أي اتفاق مع النظام الإيراني الحالي لا قيمة له"، مضيفا أن "تغيير النظام في طهران يصب في مصلحة جميع الدول المسلمة المحيطة بإيران".

وجاءت تصريحات كوهين في أعقاب بدء مباحثات بين ممثلين عن الحكومتين الأميركية والإيرانية في العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة الماضية، من دون الإعلان حتى الآن عن موعد لاستكمال هذه المحادثات.

وأكد كوهين أن إسرائيل ستتصرف إذا رأت تهديدا مباشرا، قائلا: "حتى في حال التوصل إلى اتفاق، وإذا ظهر تهديد ضد إسرائيل واضطررنا للتعامل، فسنتعامل".

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأمني الإسرائيلي، الذي يُعد كوهين عضوا فيه، اجتماعا مساء الأحد لإجراء مشاورات حول التطورات الإقليمية.

وفي السياق ذاته، يُتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، الأربعاء المقبل، لبحث المفاوضات الجارية مع إيران خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتطالب إسرائيل بأن يتضمن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران قيودا على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، إلى جانب وقف دعم طهران لحلفائها في المنطقة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال لقاء مع نظيره من باراغواي روبين راميريز، إن إيران "تقتل شعبها وتعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط"، محذرا من أن سعي طهران لامتلاك السلاح النووي يمثل "تهديدا واضحا للسلام في المنطقة والعالم".

وأضاف ساعر أن الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى لا تشكل خطرا على إسرائيل فحسب، بل تمتد تهديداتها إلى دول أوروبية أيضاً.