وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون: "إذا ارتكبت إيران الخطأ الجسيم بمهاجمة إسرائيل، فسنردّ بقوة لم ترها إيران من قبل"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتطرّق نتنياهو إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إيران، والذي هدّد سابقا بضربها على خلفية قمع الاحتجاجات في البلاد.

وقد نشرت الولايات المتحدة مجموعة قتالية لحاملة طائرات في المنطقة، ما دفع إيران إلى التحذير من أنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها.

وأوضح نتنياهو أن "الرئيس ترامب سيقرّر ما يقرّره، ودولة إسرائيل ستقرّر ما تقرّره".

وكان ترامب قد قال في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإثنين "لدينا أسطول كبير قرب إيران"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المحادثات لا تزال خيارا.

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "إنهم (الإيرانيون) يريدون التوصل إلى اتفاق. أعلم ذلك. اتصلوا عدة مرات. يريدون الحوار".

وخاضت إسرائيل حربا استمرت 12 يوما مع إيران في يونيو، شنّت خلالها ضربات على أهداف عسكرية في أنحاء البلاد وقتلت عددا من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين.

وردّت إيران بإطلاق صواريخ بالستية استهدفت مدنا إسرائيلية.

وانضمت الولايات المتحدة لفترة وجيزة إلى القتال عبر ضربات على منشآت نووية رئيسية، قبل إعلان وقف إطلاق النار.