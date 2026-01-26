ويأتي القرار في وقت علقت فيه عدة شركات طيران أوروبية رحلاتها إلى دول في الشرق الأوسط أو عبرها، مع تنامي المخاوف من اضطرابات أوسع نتيجة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن "أسطولاً حربيا" يتجه نحو إيران، معربا في الوقت نفسه عن أمله في عدم الاضطرار لاستخدامه، ومجددا تحذيراته لطهران من قمع المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية أنها ستسير الرحلات من وإلى تل أبيب وعمّان كرحلات نهارية فقط حتى نهاية الشهر، بحيث تعود أطقم الطائرات من دون مبيت، كما قررت إلغاء رحلاتها إلى طهران حتى 28 مارس، مؤكدة أن "المجال الجوي الإيراني سيظل غير متاح".

وجاء هذا الاضطراب بعد إعلان واشنطن نشر أصول بحرية في الشرق الأوسط، في خطوة أعادت المخاوف من احتمال تنفيذ تهديدات أميركية بشن هجوم على إيران. ووصلت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة، مساء الأحد، وسط ترقب لسيناريوهات تصعيد محتملة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن "هذه الخطوات تأتي في إطار جهود تعزيز الدفاعات"، ووصفت الأسبوع المقبل بأنه "حاسم"، مشيرة إلى اقتراب سفينة تحمل أنظمة دفاع صاروخي من إسرائيل، واستعداد الجيش الأميركي لتعزيز الدفاعات الأرضية، مع توقع نشر بطاريات "ثاد" للدفاع الجوي خلال الأيام المقبلة.