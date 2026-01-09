وأوضح بولس في مقابلة ضمن برنامج "الحقيقة مع هادلي غامبل"، ستبث على "سكاي نيوز عربية" لاحقا: "نحاول تأسيس صندوق وجمع أموال لتستعمل مباشرة في معالجة الأزمة الإنسانية في السودان".

وأضاف: "نبحث مع شركائنا في الرباعية الدولية وأطراف أخرى التطورات في السودان".

وذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يرى أن الأزمة الإنسانية في السودان "سيئة جدا، بل أكبر كارثة إنسانية في العالم ويجب أن تنتهي بسرعة".

ومن جهة أخرى، اعتبر بولس أن "هناك هدفا واحدا في اليمن نتشارك به مع شركائنا السعوديين والإماراتيين وبقية الشركاء، وهو محاربة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى كالقاعدة وداعش".

وتابع: "نريد ضمان الملاحة البحرية بشكل آمن في البحر الأحمر".

وتحدث بولس أيضا عن إجراءات إدارة ترامب مع الإخوان، قائلا إن الرئيس الأميركي "وقع مؤخرا أمرا تنفيذيا بشأن التنظيم، واقتربنا من إتمام هذه المرحلة، ونتوقع صدور بيان بشأن ذلك قريبا".

ورأى مستشار ترامب أن تنظيم الإخوان "يؤثر على الولايات المتحدة بشكل مباشر".

وقال بولس: "ستجري الحكومة الأميركية تحقيقا في وجود عناصر من الإخوان في الشبكة المالية الأميركية".

كما علق على الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيرانية مؤخرا، اعتراضا على تدهور قيمة العملة وتراجع مستوى المعيشة.

وقال بولس: "بخصوص مسألة تغيير النظام في إيران، نحن لسنا بصدد القيام بذلك، فهو أمر منوط بالشعب الإيراني".

كما ذكر أن "اتفاق السلام في غزة إنجاز تاريخي، ليس للولايات المتحدة وترامب، بل للعالم أجمع".