وقال مسؤول طبي لبناني لرويترز: "قتل شخص بنيران إسرائيلية في بلدة حولا بجنوب لبنان".

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الاعتداءات الإسرائيلية على مواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى الحصيلة الأولية التالية:

مقتل شخص في حولا وإصابة 9 آخرين بجروح وتم نقلهم إلى مستشفى تبنين الحكومي حيث يتلقون العلاج.

إصابة 8 أشخاص بجروح في كفركلا وتم نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي حيث يتلقون العلاج.

وأفادت مراسلتنا بأن مسيرات إسرائيلية ألقت قنابل بالقرب من تجمعات أهالي بلدة ميس الجبل خلال محاولتهم الدخول إلى البلدة.

وأشارت إلى وقوع 7 إصابات في صفوف مدنيين عند مدخل كفركلا الجنوبية برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة الأهالي العودة إلى بلدتهم.

وأوضحت وسائل إعلام أن الإصابات وقعت من جراء إطلاق النار في بلدة كفركلا في اليوم، الذي كان محددا في البداية لانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار.

لكن الجيش الإسرائيلي أمر آلاف النازحين اللبنانيين بعدم العودة إلى قرى قريبة من الحدود حتى إشعار آخر.

وذكرت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، أنها تعتزم إبقاء قواتها في جنوب لبنان لما بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها دون أن تذكر فترة استمرار وجود القوات في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحرى بشأن واقعة، الأحد.