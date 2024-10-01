ووفق مراسلنا فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مناطق الليكي والمريجة والرويس وبئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاءت الغارة الإسرائيلية بعدما دعا الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، لإخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية بشكل عاجل.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان بلدات حدودية في جنوب لبنان إخلاءها، وصدرت تعليمات صارمة لسكان الجليل الأعلى بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في إسرائيل، إن الحكومة الإسرائيلية المصغّرة وافقت رسميا على عملية برية "محدودة" في لبنان.

وأشار مراسلنا إلى أن القوات الإسرائيلية تشن قصفا مدفعيا تمهيدا للدخول البري إلى المناطق الحدودية في لبنان.

واستهدفت غارات إسرائيلية مساء الإثنين بلدات بليدا وعيناتا وبنت جبيل والطيري وكونين في جنوب لبنان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد قال لرؤساء المجالس المحلية في شمال إسرائيل إن المرحلة التالية من الحرب على طول الحدود الجنوبية للبنان ستبدأ قريبا وهذا يدعم هدف إعادة الإسرائيليين الذين فروا من صواريخ حزب الله في نحو عام من الحرب الحدودية.

وأضاف غالانت: "سنستخدم كل الوسائل التي قد تكون مطلوبة. قواتكم والقوات الأخرى، برا وبحرا وجوا. حظا سعيدا".

وأعلن حزب الله في وقت متأخر من مساء الإثنين استهداف تحركات لجنود الجيش الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا جنوبي لبنان.