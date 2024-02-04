وقال سوليفان لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية، الأحد، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها، ومنهم أميركيون، خلال هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وقال: "هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. وسنضغط من أجل ذلك دون كلل. ومن أجل ذلك، فهذه أولوية قصوى بالنسبة لنا".

وأضاف أن "الكرة في ملعب حماس" عندما يتعلق الأمر بمثل هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الإسرائيليين طرحوا اقتراحا.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن خلافات داخل حماس تعطل الاتفاق المقترح، الذي يوصي بوقف القتال 6 أسابيع وتبادل للرهائن والأسرى بين إسرائيل والحركة.

إلا أن القيادي في حماس أسامة حمدان نفى وجود خلافات، وقال إن الحركة تدرس مقترحا للتهدئة.

ومن جهة أخرى، قال سوليفان إن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط.

وبلينكن في طريقه إلى الشرق الأوسط في جولة يزور خلالها إسرائيل ومصر وقطر والسعودية والضفة الغربية هذا الأسبوع.

وسيكون على رأس أولويات بلينكن في هذه الجولة تأمين المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة الذين يعانون ضائقة شديدة، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية منذ شهور.

وقال سوليفان: "احتياجات الشعب الفلسطيني ستكون في المقدمة وفي قلب الأولويات".