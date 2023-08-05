ودفعت الحماية المدنية بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وجار السيطرة عليه ومحاولات منع امتداده للأماكن والمباني المجاورة.

وتوجه محافظ القاهرة خالد عبد العال لموقع الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجار أعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

وقالت مصادر في الوزارة إن مبنى وزارة الأوقاف القديم بوسط البلد، والذي نشب فيه حريق منذ قليل، كان خاليا تماما من الموظفين، لأن الجميع انتقل منذ 3 أسابيع للمبنى الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.