كشفت تقارير محلية سبب تأخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إلقاء كلمته، التي وجهها للشعب الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالتزامن مع الاحتجاجات المستمرة في شوارع البلاد ضد مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات في المنظومة القضائية.