وشدد زكي، في بداية حديثه، على أن الدعوة للحوار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا هي صلب الموقف العربي الموجود في قرارات الجامعة العربية.

وأضاف أن الأمر المستجد هو المبادرة التي طرحت باسم إعلان القاهرة لتنشيط المسار السياسي بعدما توقف بالكامل منذ بدء الأعمال العسكرية.

وأشار زكي إلى أن الأزمة الليبية يجب أن يكون لها حل ليبي ليبي أيضا بمساعدة كل داعمي ليبيا واستقرارها وخاصة الدول العربية والقوى الدولية التي تهدف لاستقرار ليبيا.

كما لفت إلى أن هناك قوى تبحث عن مصالحها في الأزمة الليبية وليس مرحبا بها في هذا الإطار، موضحا أن منظمات دولية رحبت بالحل السياسي وسعت إليه منها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأردف قائلا "لكن الإرادة الليبية نحو الحل والمسار السياسي غائبة حتى الآن".

وكشف أيضا أن هناك قوى خارجية تستفيد من الصراع في ليبيا وتغذيه، وتزكي نار الخلاف، لكن الجامعة العربية تريد وضع التفاهمات موضع التنفيذ، معتبرا أنه ليس أمرا صعبا.

وألقى الضوء على حقائق على الأرض، حدثت مؤخرا منذ عدة أشهر، تملي على الجميع أخذها في الحسبان، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالإرادة السياسية للفرقاء الليبيين.

شبح سوريا

وحذر حسام زكي، من أن شبح الحرب في سوريا يخيم على ليبيا، لأن هناك تركيا تنشط ميدانيا على الأراضي الليبية أكثر من الأطراف الدولية الأخرى وتسعى أنقرة لترجمة التقدم الميداني لواقع سياسي، وهو أمر خطير جدا، وفق وصفه.

وحذر كذلك من أن الوضع في ليبيا خطير للغاية، وشدد في الوقت نفسه، على أن الدول العربية مؤهلة تماما للحل، وهذا لن يكون سهلا نتيجة التدخل التركي في النزاع وخاصة ما حصل في الأشهر الأخيرة.

وأشار إلى أن التدخل التركي في الشأن العربي تمادى بشكل غير مقبول، مبرزا أن كل اتفاقات تركيا في ليبيا مسار خلاف، وأن التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق، أصبح أمرا مقلقا ويضر الدول العربية لأنها تضع المصالح التركية في الاعتبار ويستخدم أوراقا عربية في تحقيق تلك المصالح وهذا أمر له الكثير من التداعيات الوخيمة على الدول العربية.