وقال أحد المسؤولين الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الغرفة المشتركة للفصائل تعلن عن توقف كافة عمليات الرد سواء إطلاق النار أو القصف بالصواريخ، حيث تعتبر الفصائل أن جولة التصعيد انتهت ردا على العدوان الإسرائيلي".

واستدرك قائلا: "لكن الأمر مرتبط بسلوك الاحتلال في حال ارتكب أياً من جرائمه ستدافع المقاومة عن شعبها ولن تقف مكتوفة الأيدي".

من جهته، صرّح مسؤول آخر في الغرفة المشتركة للوكالة: "نحن أوقفنا تماما عمليات التصعيد في تمام الساعة 12 ظهرا (9,00 ت غ) وقد أبلغنا الوسطاء وبدورهم قاموا بإبلاغ الاحتلال الإسرائيلي. وأبلغنا الوسطاء أن سلطات الاحتلال ملتزمة بالتهدئة طالما كان هدوء في غزة".

وقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة تبلغ من العمر عاماً ونصف العام ووالدتها الحامل وشخص ثالث، في غارات مكثفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، إنه شنّ غارات استهدفت 150 موقعا في قطاع غزة.

وأضاف أن الغارات جاءت إثر إطلاق الفصائل في غزة أكثر من 180 صاروخا وقذيفة على مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت الفصائل الفلسطينية من جانبها أنها أطلقت النيران ردا على استمرار "العدوان الإسرائيلي".