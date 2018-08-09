واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اشرف القدرة مقتل أمراة حامل تدعى إيناس محمد خماش (23 عاما) و طفلتها بيان خماس (سنة و نصف) واصابة زوجها محمد خماش بجراح متوسطة جراء استهداف الطيران الاسرائيلي للمنطقة الجعفراوي بالمحافظة الوسطى والسيدة حامل.

وكان القدرة اعلن في وقت سابق وفاة الشاب علي الغندور 30 عاما شمال قطاع غزة.

واغارت الطائرات الحربية على العديد من المواقع للفصائل الفلسلطينية في في قطاع غزة .

وقال وكالة "معا" ان دوي انفجار كبير سمع في مدينة رفح ناجم عن اطلاق الطائرات الحربية صواريخها صوب موقع للفصائل.

وكما اغارت الطائرات الحربية على منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بسبعة صواريخ ثم عادت وقصفت موقعا عسكريا بثلاثة صواريخ ما الحق اضرارا مادية.

وكانت طائرة استطلاع قصفت موقعا للمقاومة ببيت لاهيا، فيما قصفت طائرات موقعا غرب مدينة غزة.

وقصفت المقاتلات الإسرائيلية معملا للأسمنت بـ ٣ صواريخ، إضافة إلى ٣ صواريخ استطلاع شمال غرب مدينة غزة.



