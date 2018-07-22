وذكر التحالف العربي أن نحو 120 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية قتلوا، واعتقل نحو 20 آخرين في صعدة وحجة، خلال اليومين الماضيين، في أحدث ضربة توجهها القوات اليمنية المشتركة للمتمردين.

ويأتي هذا التطور في ظل التقدم، الذي تحرزه القوات اليمنية المشتركة في صعدة وحجة، لا سيما على جبهتي باقم في صعدة وعاهم في حجة، وفق ما ذكرت مصادر ميدانية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجيش الوطني أحرز تقدما ميدانيا جديدا في ‏مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، إذ استعاد مواقع عدة جديدة شرقي قرية الجعدة في وادي حيران.

وفي محافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن القوات اليمنية المشتركة أحبطت محاولة تسلل للميليشيات الموالية لإيران في منطقة الجاح في المحافظة.

وأوضحت مصادر ميدانية أن مجموعة من المتمردين حاولوا التسلل من منطقة المزارع الكثيفة، بهدف استعادة مواقع تسيطر عليها قوات المقاومة في منطقة الجاح، بعد أن حررتها من الحوثيين.

وأكدت مصادر ميدانية أن القوات اليمنية المشتركة اعتقلت 35 مسلحا من ميليشيات الحوثي في جبهة التحيتا غربي البلاد، كانوا مختبئين في المدينة ويحاولون الهرب منها.