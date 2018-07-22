وقال التحالف إن الجيش الوطني واليمني يتقدم باتجاه باقم في صعدة وعاهم في حجة.

وأضاف أن نحو 119 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية قتلوا وتم أسر 17 مسلحا آخر في صعدة وحجة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجيش الوطني اليمني أحرز تقدماً ميدانياً جديداً في ‏مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، شمال ‏غربي البلاد.‏

ونقلت الوكالة عن مصادر ميدانية :" إن الجيش اليمني استعاد ‏عدة مواقع جديدة شرق قرية الجعدة وادي حيران ".

وتواصل قوات الجيش تقدمها وسط ‏انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران. ‏

وفي الحديدة، ألقت المقاومة اليمنية المشتركة القبض على 35 عنصرا من مليشيا الحوثي كما أحبطت محاولة تسلل لهم في الجاح.

أما على جبهة تعز، فقد دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية شملت أغلب المواقع في عزلة القحيفة، بمديرية مقبنة، غربي تعز.

وقالت مصادر ميدانية، إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في عزلة القحيفة.

واندلعت المعارك بعد هجوم شنته المليشيا الحوثية الانقلابية على مواقع في المديرية تمكن أبطال الجيش خلالها من صد الهجوم وإجبار المليشيا على الانسحاب.

وأكدت المصادر، في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش "سبتمبر نت"، أن عدداً من عناصر المليشيا الحوثية سقطوا خلال المعارك بين قتيل وجريح.

في السياق ذاته، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية في محيط جبل العويد، والمضابي.

وكثفت المليشيا الحوثية من القصف المدفعي على قرى المواطنين في عزلة القحيفة، فقد سقطت أربع قذائف مدفع هاون على القرى السكنية.

كما أطلقت المليشيا الحوثية المتركزة في جبل البرقة عددا من القذائف على قرية الحنيني أدى إلى خسائر في ممتلكات المواطنين.