وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام" على حسابها الرسمي بموقع "تويتر":" عقدنا اليوم جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والوفد المرافق.. لدينا توافقات سياسية واقتصادية كثيرة وقاعدة متينة من المشاريع في قطاع الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.. وأهم من ذلك إرادة سياسية قوية لبدء مرحلة أكبر من التعاون والتكامل".

وأضاف:" كنت في أول زيارة رسمية مع المؤسس زايد للصين قبل 28 عاما واليوم لدينا علاقات نموذجية مع الصين وقيادة صينية ترى في دولة الإمارات شريكا استراتيجيا رئيسيا في المنطقة. نرتبط معهم اليوم بـ100 رحلة جوية أسبوعيا. ونربط جزءا من تجارتهم مع العالم عبر 444 مدينة بخطوط مباشرة".

وبدأ شي جين بينغ، الخميس، زيارة للإمارات تستغرق 3 أيام، على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وتتخلل زيارة الرئيس الصيني مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى، الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري، وتنمية التبادل الثقافي والاجتماعي بين الصين والإمارات.