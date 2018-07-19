وكان في استقبال الرئيس الصيني في مطار الرئاسة في العاصمة الإماراتية، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال الشيخ محمد بن راشد "استقبلت دولة الإمارات اليوم بكل الترحيب الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين. نثمن هذه الزيارة، ونعتبرها تاريخية، وتؤسس لمرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات بين البلدين".

وأضاف "الإمارات هي أول دولة خليجية أقامت علاقات استراتيجية مع الصين، وهناك توافق بيننا وبين الصين في الكثير من الملفات الإقليمية والعالمية، ونسعى لترسيخ علاقات ثقافية وشعبية وإنسانية بجانب علاقاتنا الاقتصادية والسياسية القوية".

وقال الشيخ محمد بن زايد "سعداء بزيارة الصديق العزيز معالي شي جين بينغ الرئيس الصيني الى الامارات.. زيارة تاريخية بكل المقاييس وتوثق لمرحلة جديدة من مسارات التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يعود على شعبي البلدين نماء وتطورا وإزدهارا".

وأردف "تجمع الإمارات والصين اهتمامات عديدة تشمل السلام والاستقرار و التنمية والاستثمار والاستعداد للمستقبل، علاقتنا الراسخة وشراكتنا القادمة تأتي استجابة للمتغيرات ومتطلبات التنمية في كلا البلدين، ثقتنا في رؤية الرئيس شي والبناء على زيارته التاريخية محطة رئيسية لتحقيق أهدافنا المشتركة".

ويبحث الرئيس الصيني، خلال الزيارة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ظل التعاون الاستراتيجي المتنامي بين البلدين، والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.

وتتخلل زيارة الرئيس الصيني مجموعة من اللقاءات الرفيعة المستوى، الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع التبادل الثقافي والاجتماعي بين الصين والإمارات، من خلال مجموعة من الزيارات والندوات الثقافية والسياسية.

وكان الرئيس الصيني قد قال إن دولة الإمارات تمثل واحة التنمية في العالم العربي، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين يكملان بعضهما البعض في التنمية.

وأعرب الرئيس الصيني، في مقال تحت عنوان "يدا بيد.. نحو مستقبل أفضل"، عشية زيارته إلى الإمارات، عن يقينه التام بأن بكين وأبوظبي ستفتحان فصلا جديدا من التعاون المشترك لتقديم مساهمات أكبر للعالم ومستقبل البلدين المشترك.

وأضاف أن الصين والإمارات شريكان مهمان للتواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، لما لديهما من رؤى تنموية متقاربة وأهداف سياسية متطابقة وروابط تعاون متنامية.