وأضاف المهجمي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن الميليشيات الإيرانية تستخدم أسلوب حرب العصابات، مؤكدا فشل كل محاولات المتمردين للاختراق بعد تحرير مناطق واسعة من التحيتا جنوبي الحديدة.

وبيّن أن قوات الألوية تجري عمليات تمشيط في منطقة المزارع شرقي التحيتا بمحاذاة خط زبيد العام، حيث كانت تتمركز الميليشيات الموالية لإيران لقطع الطريق الساحلي.

وأشار إلى أن المقاومة استطاعت قطع الخط الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد والتي تعد مدينة استراتيجية بين الحديدة ومحافظة تعز المجاورة.

وتمهد هذه الخطوة لعملية تحرير مديرية زبيد التي تقع جنوبي محافظة الحديدة.

وكانت ألوية العمالقة المنضوية تحت المقاومة اليمنية المشتركة استطاعت وبإسناد من التحالف العربي، الجمعة، من السيطرة على مركز مديرية التحيتا وطرد الميليشيات الانقلابية منها.

وحاولت الميليشيات خلال ساعات الليل استعادة المواقع التي خسروها في التحيتا، لكن قوات المقاومة اليمنية وبإسناد من التحالف تصدت لها موقعة أكثر من 45 قتيلا في صفوف الميليشيات.

وسيساهم تحرير مديرية التحيتا في قطع طرق التسلل الحوثية إلى الخط الساحلي في الفازة والمجيليس والطور، كما أنها تمثل نقطة لانطلاق القوات المشتركة لتنفيذ عمليات عسكرية باتجاه الجراحي وزبيد.

وسيؤمن تحرير المديرية كذلك عودة المواطنين إلى مزارعهم وقراهم التي فروا منها بسبب ممارسات الميليشيات الانقلابية.