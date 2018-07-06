وتنفذ ألوية العمالقة، بعد نجاح عملية الاقتحام، عملية تمشيط لمركز مديرية التحيتا، كما تتقدم نحو إدارة المديرية ومركز شرطة المدينة.

وكانت ألوية العمالقة، المنضوية في المقاومة الوطنية، وبإسناد من قوات التحالف، شنت، الخميس، هجوما واسعا على مركز مديرية التحيتا لطرد الميليشيات الانقلابية.

وقد قتل العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال الاشتباكات مع قوات المقاومة في المعارك التي تمثل ضربة جديدة للانقلابيين في الساحل الغربي.

وتكتسب السيطرة على التحيتا أهمية كبرى، لكونها تساهم في تأمين الخط الساحلي، الذي يشكل شريانا حيويا بالنسبة لإمدادات القوات المشتركة والتحالف العربي، جنوبي الحديدة.

وتقول مصادر عسكرية إن تأمين الطريق الساحلي ضروري من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لعدد من مديريات الحديدة.