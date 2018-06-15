ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولها إن قوات المقاومة سيطرت على المدخل الشمالي الغربي للمطار.

وقال أحد سكان الحديدة : "شاهدنا قوات المقاومة في الساحة عند المدخل الشمالي الغربي من المطار". وأكد مسؤولان عسكريان يمنيان هذه المعلومة.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة التقدم باتجاه وسط مطار الحديدة وسط فرار المتمردين من الجبهات التي تشهد معارك طاحنة.

وأفاد مراسلنا في اليمن، باشتداد الاشتباكات بين القوات المشتركة، وميليشيات الحوثي الإيرانية في محيط المطار، بغطاء جوي من طائرات التحالف العربي.

وأضاف أن بعض مسلحي ميليشيا الحوثي تراجعوا إلى داخل مطار، وتحصنوا داخله فيما توزع قناصون تابعون للميليشيا على الأبنية المرتفعة المحيطة بالمطار.

وتسعى ميليشيا الحوثي لفتح معارك جانبية شرقي الحديدة لتخفيف الضغط على المطار.

وكانت القوات اليمنية المشتركة أحبطت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في الفازة غربي مديري التحيتا، ويسعى المتمردون عبر محاولات التسلل فتح جبهات جانبية لتخفيف الضغط على مسلحيهم في جبهة مطار الحديدة حيث تكبّدوا خسائر فادحة.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من الإعلان عن مقتل 128 مسلحا حوثيا في غارات للتحالف العربي ومواجهات مع القوات اليمنية المشتركة جنوبي مدينة الحديدة خلال اليومين الماضيين.

وكثفت طائرات التحالف العربي غاراتها على مواقع المتمردين الحوثيين ضمن العملية العسكرية لتحرير مدينة الحديدة من أيدي الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتركزت المواجهات، الجمعة، في محيط المطار، حيث تسعى القوات اليمنية إلى حسم معركة المطار مع ميلشيات الحوثي الإيرانية.