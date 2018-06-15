وذكرت المصادر أن الضربات الجوية استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية للحوثيين شمالي الدريهمي ومحيط مطار الحديدة وبيت الفقيه والمنصورية.

من جانب آخر، استمرت المواجهات في محيط المطار بين القوات اليمنية المشتركة وميلشيات الحوثي، حيث تسعى القوات اليمنية إلى حسم معركة المطار، الجمعة، مع ميلشيات الحوثي.

وفي السياق، وصلت المقاومة اليمنية المشتركة إلى محيط مطار الحديدة، حيث باتت مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في مرمى نيرانها.

وذكرت مصادر ميدانية أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة تجاوزت الدوار، الذي يؤدي إلى مطار الحديدة بعد معارك عنيفة، خلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين.

وكانت القوات المشتركة سيطرت على المنتجع الريفي وقرية الشجيرة ودير خمسين والشريم والنخيلة والسماحي وقظبة وأخيرا قرية المنظر على تخوم مطار الحديدة.

وواصلت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع المتمردين، وسط تحليق مكثف في سماء الحديدة خلال الساعات الماضية.

وبالتزامن مع هذا التقدم واصلت وحدات تابعة للقوات المشتركة عمليات تمشيط جيوب وأوكار الميليشيات في المناطق المحررة بجبهة الحديدة وانتزاع الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيات بشكل عشوائي في محاولة منها لإيقاف تقدم القوات.