وقال مجتبى خالدي لوكالة الطلبة للأنباء إن معظم المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج في إقليم كرمانشاه، حيث وقع الزلزال.

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن معظم الإصابات طفيفة، مشيرة إلى أن بعض الناس أصيبوا في الرأس نتيجة سقوط أشياء عليهم.

وكان زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب نفس المنطقة في نوفمبر الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة ما يزيد عن 8000.