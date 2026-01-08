وأضاف رايت، أمام مؤتمر غولدمان ساكس للطاقة والتكنولوجيا النظيفة والمرافق في ميامي، الأربعاء، "إذا سيطرنا على تدفق النفط وعائدات تلك المبيعات، فسيكون لدينا نفوذ كبير"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز.

وقال رايت "نحن بحاجة إلى هذا النفوذ وهذه السيطرة على مبيعات النفط لدفع التغييرات التي لا بد أن تحدث في فنزويلا".

وكان ترامب قد أعلن، مساء الثلاثاء، أن فنزويلا ستبيع للولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار وفق أسعار السوق الحالية.

وأوضح ترامب أن عائدات هذه الشحنات ستعود بالنفع على كلا البلدين.

وقال رايت، الأربعاء، إن هذه الكمية ستأتي من النفط المخزن في فنزويلا.

وأضاف رايت أن الحكومة الأميركية تعتزم إيداع عائدات بيع هذا النفط الخام في حسابات حكومية واستخدامها لصالح الشعب الفنزويلي.