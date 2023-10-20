وتجاوز العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات مستوى 5 بالمئة للمرة الأولى منذ 16 عامًا، الخميس، وهو مستوى يمكن أن يؤثر على الاقتصاد من خلال زيادة الفائدة على الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض السيارات والمزيد.

كما يوفر العائدة المرتفع على سندات الخزانة للمستثمرين بديلاً أكثر جاذبية عن الأسهم.

وقال ديفيد دونابيديان، كبير مسؤولي الاستثمار في CIBC لإدارة الثروات الخاصة: "إن سوق الأسهم يراقب سوق السندات ولا يحب ما يراه".

وأضاف: "العوائد آخذة في الارتفاع، حتى مع الأخبار الجيدة نسبيا عن التضخم. وهذا هو السبب الرئيسي وراء ضعف سوق الأسهم".

وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر داو جونز بنسبة 0.43 بالمئة إلى 33266 نقطة، كما هبط المؤشر ناسداك بنسبة 1.19 بالمئة إلى 13029.64 نقطة، وانخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.84 بالمئة إلى مستوى 4240.82 نقطة.